Cinanima começa a 8 de novembro e lança simpósio sobre animação consciente e ativista

Segundo revela hoje a direção do certame a que concorreram "2994 filmes de 111 países", esse conjunto de conferências é a principal novidade do evento que, combinando o formato presencial com o `online`, contará com 13 sessões competitivas e as complementará com painéis especiais para famílias, retrospetivas temáticas, programas pedagógicos, `workshops`, `masterclasses` e exposições.

"O `animaScapes` será uma forma de abraçar a diversidade, celebrando a animação socialmente consciente e ativista", anuncia a direção do Cinanima em comunicado.

A direção artística do festival cabe ao realizador e docente Pedro Serrazina, que, citado no mesmo documento, declara: "Mais do que nunca é necessário promover a animação como uma forma de arte que reflete sobre questões que nos afetam a todos".

Envolvendo animadores, investigadores e académicos, o simpósio "animaScapes" apresentará assim projetos relacionados com a atual "situação de incerteza" que se vive na indústria cinematográfica, propondo-se discutir práticas de um cinema de animação que se quer comprometido com "temas sociopolíticos, questões de género e espaço urbano".

Outra novidade da 45.ª edição do festival será o debate dedicado aos "Olhares sobre a Animação Portuguesa", com "especialistas de várias áreas -- da sociologia às ciências da comunicação".

O objetivo é refletir sobre o cinema animado nacional e, na sua estreia, a iniciativa terá em análise o trabalho dos realizadores Vasco Sá e David Doutel.

Quanto às sessões não-competitivas, estão anunciadas quatro, a começar por "Animanarchy", que reunirá uma seleção de obras com curadoria de Daniel Suljic, diretor do Animafest Zagreb - World Festival of Animated Film, da Croácia.

A essa panorâmica acrescentam-se três outras: "Rebellious Animation", com escolhas de Olga e Michal Bobwroski, diretores do festival esloveno StopTrik; "America-s Latina-s", com filmes selecionados por Lucia Cavalchini, diretora do Festival Animasivo, do México; e "Ars Electronica", que, comissariado por Jurgen Hagler, dará a conhecer filmes que combinam cinema animado com tecnologia.

Do cartaz do Cinanima de 2021 consta ainda "um filme-concerto, duas instalações da artista multimédia Lea Vidakovic e uma exposição de ilustração e banda-desenhada por 11 dos melhores autores portugueses", para assinalar os 30 anos do estúdio Animanostra.