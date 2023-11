Cinanima de Espinho arranca com 130 filmes em competição

Antecedido por um "open jump" com várias iniciativas complementares, o evento organizado há 47 anos pela cooperativa Nascente recebeu nesta edição 3.791 candidaturas de 123 países e, segundo o presidente da instituição, Henrique Neves, foram selecionadas para concurso as obras que demonstram que “o cinema de animação atravessa uma das suas melhores fases”.Na generalidade da componente competitiva, os temas dominantes serão assim a sustentabilidade, o impacto do ser humano na Terra, a personificação através de animais e as doenças mentais.A abertura da 47.ª edição do Cinanima é hoje às 21h30 no Centro Multimeios de Espinho, com a exibição da curta-metragem de 16 minutos “Os salteadores”, que Abi Feijó estreou no mesmo certame há 30 anos.