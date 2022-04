Cinco ex-conselheiros da Revolução lançam guia de consulta para políticos, historiadores e jornalistas

"A Revolução dos Cravos e a Criação da II República -- Actividades da Comissão Coordenadora do MFA", é o nome do livro que será lançado nos próximos dias, da autoria do tenente-general Franco Charais, general Garcia dos Santos, capitão de mar e guerra Almeida Contreiras, coronel Pereira Pinto e coronel Pinto Soares.

O documento faz uma "síntese dos acontecimentos" que condicionaram as decisões do Conselho de Estado, Conselho dos 20 e Conselho da Revolução, alguns dos órgãos de soberania que dirigiram o país após 25 de Abril de 1974.

Na introdução, os cinco militares pretendem dar um "testemunho `vivo`" para que "a comissão nomeada pela Assembleia para a preparação das comemorações dos 50 anos da Revolução iniciada em 25 de Abril de 1974 possa dispor de mais um elemento de estudo".

Franco Charais, Garcia dos Santos, Almeida Contreiras, Pereira Pinto e Pinto Soares pretendem também que "partidos, seus comentadores políticos e, principalmente, as suas juventudes partidárias melhor conheçam os jovens militares e civis que se embrenharam na luta comum por um país novo".

Os livro dirige-se a historiadores e personalidades, nacionais e estrangeiras, pais, professores e outros educadores da juventude portuguesa, que se interessam pelo estudo da revolução portuguesa, para que "disponham de um resumido exemplar de estudo que poderá ser completado ou esclarecido por livros, palestras, teses universitárias, etc. anteriormente publicados", bem como a jornalistas e outros profissionais da comunicação social que, "cada vez mais pressionados pela corrente de acontecimentos que têm de enfrentar, disponham de um rápido elemento de consulta sobre a Revolução dos Capitães".

"A revolução, iniciada em 25 de Abril de 1974, atravessou várias fases, uma de preparação, outra que se iniciou com a apresentação do Programa do Movimento das Forças Armadas (MFA) e a sua implantação em lei constitucional, uma outra caraterizada pela implantação dos órgãos constitucionais e, finalmente, a descrição da forma como aqueles órgãos atingiram os objectivos constantes do Programa do MFA", referem os autores na introdução do livro.