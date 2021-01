Cine-Clube de Avanca retoma Quintas do Cinema `online`

Uma das curtas a exibir, pelas 21:30 de quinta-feira, o filme "A menor resistência", integrou a lista dos filmes selecionados para o Festival Internacional de Cinema AVANCA 2019 e foi distinguido com uma Menção Honrosa para Curta-Metragem na Competição Avanca.

Com realização de Rafael Marques e Francisco Moreira, "A Menor Resistência" é um `road movie` que tira partido das novas possibilidades de imagens aéreas que os drones vieram facilitar, numa viagem desde Chaves até Faro, acompanhada com "conversas vadias sobre rumos, sobre a vida, sobre o universo", descreve a sinopse.

Tal como no primeiro confinamento, as "Quintas de Cinema" não vão ter exibição presencial, sendo a projeção exclusiva nas redes sociais.

"As Quintas do Cinema" são uma programação do Cine-Clube de Avanca, em colaboração com o Cine-Teatro de Estarreja e Município de Estarreja, apoiada pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual, do Ministério da Cultura.

A iniciativa recorda o dia habitual de estreias de filmes em sala, a quinta-feira.