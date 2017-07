Cineasta e encenador William Oldroyd em Lisboa para a estreia de "Lady Macbeth"

Lusa 17 Jul, 2017, 17:15 | Cultura

William Oldroyd, conhecido pelo trabalho de encenação no Young Vic Theatre e na Royal Shakespeare Company, vai estar no cinema Monumental, em Lisboa, na antestreia do filme, hoje, às 21:45, e na quinta-feira, às 21:30, com a psicóloga Joana Amaral Dias, para uma sessão de debate com o púbilico, anunciou hoje a distribuidora Alambique.

Oldroyd esteve em Portugal em 2010, para a montagem das óperas "La Serva Padrona", do napolitano Pergolesi, compositor do barroco tardio, e "To Hell and Back", do norte-americano contemporâneo Jake Heggie, duas encenações com a orquestra Divino Sospiro, que tiveram estreia europeia no Teatro Sá de Miranda, em Viana do Castelo.

Baseado no romance "Lady Macbeth de Mtsensk", de Nikolai Leskov, inspirado na personagem de Shakespeare, que também deu origem à ópera homónima de Dmitri Chostakovitch, "Lady Macbeth", com adaptação de Alice Birch, é um `thriller` que lembra Alfred Hitchcock e o clássico "Monte dos Vendavais", de William Wyler.

Passado na Inglaterra rural, em 1865, o drama centra-se em Katherine, "oprimida pelo seu casamento de conveniência com um homem com o dobro da sua idade e pelo pai deste".

Oldroyd transforma o texto num ensaio "sobre a culpa", distanciando-se da novela russa - "mais conservadora, inclusive quanto ao papel da mulher na sociedade", e aproximando-se mais dos temas tratados por Shakespeare, como o combate interior que dilacera a personagem, levada a primeiro plano do drama, como destaca a plataforma espanhola Miradas de Cine, da Macnulti Editores.

"Lady Macbeth" é a primeira longa-metragem de Oldroyd, já distinguida com sete prémios, em dez nomeações, de melhor filme, melhor primeira obra e da crítica, em festivais como o de Toronto e de San Sebastián.

O realizador, que a Variety colocou na lista de dez "directors to watch" (dez novos realizadores a seguir), dirigira antes três curtas-metragens, "In Mid Wickedness" e "Best", ambas de 2013, e "Christ`s Dog", de 2011, que também estiveram em destaque no festival de Sundance.

Shakespeare, Henrik Ibsen, Samuel Beckett, Jean-Paul Sartre, Elias Canetti são autores que Oldroyd tem levado à cena, nos principais palcos europeus e no Japão. Para a English Touring Opera encenou "Don Pasquale", de Donizetti, e "Teseo", de Handel.