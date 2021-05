CineEco- Festival Internacional de Cinema Ambiental

O CineEco, Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, de Seia, é o único festival de cinema de ambiente em Portugal, um dos mais antigos no mundo.

A habitual extensão do CineEco, em várias cidades, este ano por causa da pandemia passa pelas plataformas digitais. A adesão do público foi grande revelou Mário Branquinho, da direcção do CineEco, à jornalista Margarida Vaz



O último dia das sessões on line é reservado às produções portuguesas. ''Ana Mergulha no lixo para combater o desperdício alimentar'', ''A máscara de cortiça'', ''A cidade e as serras em tempo de pandemia'' e '' Malcata conto de uma serra solitária'' são os filmes que marcam o fecho desta edição.