Cinema angolano premiado no Arquiteturas Film Festival

O prémio de melhor documentário do festival foi atribuído ao filme angolano "Para além dos meus passos", sobre dança contemporânea em Angola e sobre o processo criativo e a relação de um grupo de bailarinos com o território de Luanda.

"Boys of the edge", de Alexandra Leibmann (Alemanha), venceu o prémio novos talentos, e "Cities (Territories & Occupation)", de Gusztáv Hámos, Katja Pratschke, também da Alemanha, foi eleito o melhor filme experimental.

Destaque ainda para "Ar condicionado", produção angolana de Fradique e Jorge Cohen, eleito a melhor ficção do festival, enquanto o prémio do público foi para o filme romeno "Acasa, my home", de Radu Ciorniciuc.

A oitava edição do Arquiteturas Film Festival decorreu no Cinema São Jorge, em Lisboa, e foi dedicada a Angola, país onde a história e a sucessão de regimes teve tradução na arquitetura e na memória coletiva, numa escolha com curadoria da jornalista, escritora e produtora Marta Lança, editora da plataforma Buala.