Cinema Batalha, um novo centro cultural na cidade do Porto

Foto: José Coelho - Lusa

O histórico cinema Batalha reabre com a missão de promover o conhecimento, com ciclos temáticos, retrospetivas, novos valores, sem esquecer a música e a performance, a escrita e o debate. É o que explica Guilherme Blanc, diretor artístico do Batalha.