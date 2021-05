Cinema de Carlos Conceição em retrospetiva no festival Sicília Queer em Itália

Tal como tem acontecido com outros festivais, moldados às circunstâncias da pandemia da covid-19, o 11.º Sicília Queer estará dividido em dois momentos, de 03 a 06 de junho, com oficinas de cinema e retrospetivas e, de 08 a 12 de setembro, com filmes em competição.

Na primeira parte do festival, a organização exibirá uma retrospetiva do cinema do realizador Carlos Conceição, "um dos talentos mais relevantes do novo cinema português", como se lê em nota de imprensa.

Segundo a Agência da Curta Metragem, Carlos Conceição estará em Itália para apresentar a retrospetiva, estando prevista a exibição oito filmes, já apresentados e premiados noutros festivais.

Entre eles estão as curtas "Carne" (2010), "Versailles" (2013) e "Coelho Mau" (2017), a primeira longa-metragem, "Serpentário" (2019) e a média-metragem "Um fio de baba escarlate" (2020).

O Sicília Queer considera o realizador português "um visionário e multifacetado artista", capaz de "explorar a obsessão, ironia e as profundezas do desejo (entre história e invenção)" e recorrendo a diferentes géneros e linguagens.

Atualmente, Carlos Conceição tem vários projetos de cinema em curso, nomeadamente "Baía dos Tigres" e "Adeus King Kong".