Cinema português de animação faz 100 anos

A efeméride assinala-se um dia depois de, pela primeira vez, um filme português de animação ter sido nomeado para os Óscares, com "Ice Merchants", de João Gonzalez, candidato na categoria de Melhor Curta-Metragem de Animação.A curta-metragem “O pesadelo de António Maria", do caricaturista Joaquim Guerreiro, ums sátira ao político António Maria Silva, da Primeira República, estreou-se a 25 de janeiro de 1923, no Éden-Teatro, em Lisboa, e é dada como início da aventura do desenho animado português.Sem registo de cópias do filme original, a versão que hoje sobrevive é uma reconstituição parcial, de três minutos, numa remontagem feita a partir de 2001 pelo produtor e realizador Paulo Cambraia, um dos estudiosos do cinema de animação em Portugal.