Cinema português em competição no festival de Locarno

Lusa11 Jul, 2018, 11:36 | Cultura

Segundo a programação revelada em conferência de imprensa em Berna, "3 anos depois", curta-metragem de Marco Amaral, competirá na secção "Pardi di domani", enquanto a longa-metragem "Sobre tudo sobre nada", primeira obra de Dídio Pestana, foi selecionada para a secção "Signs of Life".

Há ainda duas coproduções portuguesas no festival: "Grbavica", de Manel Raga Raga (Portugal/Bósnia Herzegovina/Espanha) na secção "Pardi di domani", e "Como Fernando Pessoa salvou Portugal" (Portugal/França/ Bélgica), do realizador norte-americano Eugène Green e com elenco português, no programa "Signs of life".

O júri "Pardi di domani", presidido pelo realizador francês Yann Gonzalez, integra também a realizadora portuguesa Marta Mateus e o nepalês Deepak Rauniyar.

Nesta 71.ª edição do festival de Locarno, que decorrerá de 01 a 11 de agosto, o cinema português estará ainda em foco no programa "First Look", no qual serão exibidos entre cinco a sete filmes portugueses em fase de pós-produção, para uma audiência composta apenas por profissionais, entre programadores, exibidores, distribuidores e produtores.

Não foram ainda revelados os projetos selecionados.

Em fevereiro, quando o festival anunciou a escolha de Portugal para este programa, a diretora artística adjunta de Locarno, Nadia Dresti, afirmava que "o cinema português tem sido sempre aclamado pela excelência artística por parte da crítica, mas ao mesmo tempo tem cativado os distribuidores e os principais festivais internacionais".

Numa parceria em conjunto com o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), o programa tem por objetivo garantir a finalização e a internacionalização dos filmes a selecionar.