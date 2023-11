Cinema Pós-Colonial em destaque nos Festivais DocLisboa e PortoPostDoc

Ricardo Leite é do Porto e criou " Lucefece". Paula Albuquerque vive na Holanda e fez " Like a Glitch of a Ghost". Fernanda Polacow é uma realizadora brasileira a viver em Portugal que apresenta " Big Bang Henda". Eles assinam visões contemporâneas da herança colonial com documentários em estreia em salas de cinema de Lisboa e Porto.

Cinco décadas após as independências há uma nova geração de artistas que apresenta ao público filmes documentais e neles oferece a sua visão pós-colonialista.

De Angola ao Suriname, são vários os países em destaque nos festivais Post Doc do Porto e no DocLisboa.