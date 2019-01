Cinemas perderam quase um milhão de espectadores em 2018 - ICA

Lusa09 Jan, 2019, 18:18 / atualizado em 09 Jan, 2019, 18:19 | Cultura

De acordo com os dados estatísticos compilados pelo ICA sobre a exibição comercial de cinema em Portugal, no ano passado registaram-se 14,6 milhões de espectadores, ou seja, houve menos 920 mil bilhetes emitidos do que em 2017.

Quanto a vendas de bilheteira, a receita bruta desceu 4%, de 81,6 milhões de euros em 2017 para 78,3 milhões de euros em 2018.

No total, foram estreadas 398 longas-metragens.

O filme de animação "The Incredibles 2: Os super-heróis", de Brad Bird, foi o mais visto pelos portugueses, com 605 mil espectadores e 3,1 milhões de euros de receita de bilheteira.

"Pedro & Inês", de António Ferreira, com 46.717 espectadores, foi o filme português mais visto em sala em 2018.

No total, os dez filmes portugueses com mais audiência que se estrearam no circuito comercial somaram 221.645 espectadores e cerca de 990 mil euros de receita de bilheteira.

No ano passado, as 574 salas da rede de exibição no país registaram 662.488 sessões, o que significa que, em média, em cada sessão de cinema estiveram 22 espectadores.

Tanto na exibição como na distribuição cinematográfica, a empresa NOS continua a ser líder em Portugal, com 61,9% e 65,4% de quota de mercado, respetivamente.

Em 2018, foram produzidas 71 obras cinematográficas portuguesas com o apoio do ICA, o que representa o maior número desde 2009, ano em que se produziram 50 filmes (entre longas e curtas-metragens).

