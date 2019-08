Partilhar o artigo Cinemateca celebra em setembro cem anos do nascimento de Sophia e Jorge de Sena Imprimir o artigo Cinemateca celebra em setembro cem anos do nascimento de Sophia e Jorge de Sena Enviar por email o artigo Cinemateca celebra em setembro cem anos do nascimento de Sophia e Jorge de Sena Aumentar a fonte do artigo Cinemateca celebra em setembro cem anos do nascimento de Sophia e Jorge de Sena Diminuir a fonte do artigo Cinemateca celebra em setembro cem anos do nascimento de Sophia e Jorge de Sena Ouvir o artigo Cinemateca celebra em setembro cem anos do nascimento de Sophia e Jorge de Sena

Tópicos:

Cinemateca, Crepúsculo Deuses Billy Wilder, César Monteiro, Ribalta, Rita Azevedo, Roberto Rossellini Saraband, Rocha, Sena, Sophia,