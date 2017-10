Cinemateca exibe em novembro "Empire", o filme de oito horas de Andy Warhol

Lusa20 Out, 2017, 18:48 | Cultura

De acordo com a programação, o filme será mostrado a 04 de novembro numa sessão que começará às 15:00 e se estenderá pelas oito horas e cinco minutos seguintes.

Inserido no ciclo "O cinema e a cidade" que a Cinemateca conclui em novembro, "Empire" é um filme experimental, mudo e a preto e branco, rodado por Andy Warhol entre 25 e 26 de julho de 1964, focado apenas num dos mais emblemáticos edifícios de Nova Iorque, o Empire State Building.

"A duração de `Empire` e as suas características fazem dele um caso único na história do cinema. Raramente projetado na sua totalidade, cada exibição é um acontecimento único", sublinha a Cinemateca.

Com direção de fotografia de Jonas Mekas - figura tutelar do cinema experimental norte-americano, hoje com 94 anos, - o filme foi rodado a 24 imagens por segundo, mas com a intenção de ser projetado à velocidade de 16 imagens por segundo, o que torna mais impercetíveis as mudanças e a passagem do tempo ao longo das horas.

A Cinemateca encerra em novembro o ciclo "O cinema e a cidade" com propostas muito distintas, como "Lisboa, crónica anedótica" (1930), de Jorge Leitão de Barros, "Tokyo days" (1988), de Chris Marker, e "Berlin 10/90" (1990), de Robert Kramer.

