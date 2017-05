Cinemateca exibe hoje vidros inéditos de Almada pintados para `lanterna mágica`

Lusa 30 Mai, 2017, 08:07 | Cultura

De acordo com um comunicado da Cinemateca Portuguesa - Museu de Cinema, o conjunto, que será exibido às 19:00, foi recentemente descoberto, e será apresentado no âmbito do encerramento do ciclo "Almada, da Dança das Formas à Imaginação".

A última sessão deste ciclo, pensado para explorar as ligações entre Almada Negreiros - artista multidisciplinar - e o cinema, "pretende ser um regresso à magia de Méliès e aos primórdios do cinematógrafo".

Os seis quadros para `lanterna mágica`, com desenhos recortados e pintados por Almada Negreiros, a projetar no início da sessão, fazem parte integrante da obra de 1929 "La tragedia de Doña Ajada", que tinha também uma componente musical e outra literária.

Os desenhos foram fotografados em placas de vidro pintadas, descobertas já depois da inauguração da exposição na Fundação Gulbenkian, em Lisboa, e são apresentadas pela primeira vez desde essa altura, em projeção através de uma `lanterna mágica`.

A sessão terá acompanhamento ao piano de Filipe Raposo e incluirá também a projeção dos filmes "La Lanterne Magique", de Georges Méliès, e "As Aventuras do Príncipe Achmed", de Lotte Reiniger, um filme inteiramente composto por silhuetas.

Será igualmente exibido "O Naufrágio da Ínsua", uma falsa `lanterna mágica` ou falso cinema produzido por Almada Negreiros para animar as noites das férias em Moledo, em 1934, cujos 64 desenhos de grande formato foram transpostos para vídeo.

Estes 64 desenhos fazem parte de um dos módulos da exposição "José de Almada Negreiros - uma maneira de ser moderno", patente na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, até à próxima segunda-feira, 5 de junho.