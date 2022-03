Cinquenta mil pessoas na Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital

De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo, este evento, que decorreu no fim de semana, "ultrapassou a meta dos 50 mil visitantes".

"No primeiro dia, apesar da chuva, tivemos um conjunto de excursões vindas de vários pontos dos países a dar uma boa dinâmica à feira. No domingo, com a melhoria das condições meteorológicas, tivemos uma avalanche de pessoas e a feira esteve lotada", revelou.

Em declarações à agência Lusa, José Francisco Rolo destacou que a aposta neste evento, com um investimento de cerca de 70 mil euros, "valeu todo o esforço".

"Do ponto de vista económico-financeiro, a feira foi um sucesso e do ponto de vista dos visitantes teve rostos de felicidade. O balanço do regresso da grande Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital é francamente positivo", acrescentou.

O autarca referiu que "as taxas de ocupação do setor da restauração ultrapassaram a capacidade instalada" e que "a ocupação hoteleira também esteve quase nos 100%".

"Este investimento do Município de Oliveira do Hospital teve um assinalável impacto na economia local. E houve feira, com as pessoas a fazerem negócio, mas também houve festa, pois pessoas estavam carentes de momentos de convívio coletivo e de celebração", sustentou.

José Francisco Rolo recordou que a realização deste evento foi uma decisão difícil de tomar face à situação pandémica que ainda se atravessa, mas "valeu a pena".

"Implicou coragem e determinação e avançámos com expectativa de atrair visitantes e voltar a dar centralidade a um produto de excelência que é o queijo Serra da Estrela e gerar riqueza para os produtores, criando-lhes condições de negócio. Ultrapassámos as nossas expectativas e a feira foi um sucesso", alegou.

O edil contou ainda que, no encerramento da feira, algumas bancas já nem tinham produtos para vender.

"Foi uma operação de sucesso, em que ficou mostrado o potencial turístico, gastronómico e hoteleiro do interior do Portugal. Projetámos numa imagem de dinamismo e vitalidade dos nossos produtores", assegurou.

Para a edição de 2023, o objetivo passa por "fazer crescer esta festa/feira", que surgirá numa "versão ampliada e com outros atrativos".

"Queremos mais ligação ao setor da hotelaria e antecipar a chegada dos visitantes a feira, trabalhando a visitação em grupo, com acolhimento em grupo e reforçar os laços de norte a sul e trabalhar também a Galiza. Queremos fazer este reforço de ligação a Espanha", concluiu.