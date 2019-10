Circum-navegação de Fernão Magalhães marca nova série de vídeos educativos em Timor-Leste

"A terceira série foi inteiramente dedicada ao aniversário do V Centenário da circum-navegação. História da qual Timor Leste também faz parte, pois foi um dos portos, em que a já pouco afortunada frota aportou, antes de regressar ao ocidente", explicou a responsável da Fundação Oriente em Timor-Leste, Sónia Fonseca.

"A Fundação Oriente deseja assim dar o seu contributo para a promoção da língua portuguesa em Timor-Leste, mas de uma forma divertida, criativa e no caso do Histórias de Sonho 3, pedagógica, não esquecendo o rigor científico a que este tipo de iniciativas obriga", notou.

O embaixador de Portugal em Díli, José Pedro Machado Vieira, saudou o projeto que retrata uma viagem epopeica, sem precedentes até então na história da humanidade, ajudando a mostrar a importância da viagem.

A série lança também "uma oportunidade de reflexão alargada sobre a atualidade, as causas e feitos das alterações climáticas, enormes assimetrias da globalização e desigualdades", entre outras questões.

O projeto, da Fundação Oriente em Timor-Leste, pretende ao longo dos seus seis episódios promover a prática da língua portuguesa fora do ambiente escolar, recorrendo a narradores timorenses do grupo Haktuir Ai-knanoik.

A Histórias para Sonhar 3 (HS3) é composta por seis episódios de cerca de 10 minutos cada, durante os quais `contadores de histórias` vão narrando o texto para um grupo de crianças, com desenhos, animações de computador e, pela primeira vez, dramatizações, a `colorirem` a série.

A série está dividida em períodos correspondentes à viagem, com um episódio dedicado à "juventude e a primeira viagem ao oriente", outro aos preparativos da primeira viagem de circum-navegação e um terceiro à partida do Porto de Sevilha.

Segue-se um capítulo sobre a viagem entre Sevilha e o Cabo Desejado, outro sobre o Oceano Pacífico e a chegada às Filipinas e, finalmente, o último que marca a chegada a Timor e o regresso a Sevilha.

O projeto envolveu vários parceiros com destaque para o Camões -- Instituto da Cooperação e da Língua, a Embaixada de Portugal e, particularmente a Escola Portuguesa de Díli, com professores a prepararem os guiões e os alunos a participarem nas representações, todas elas gravadas em Timor-Leste.

A ex-subdiretora da Escola Portuguesa, Lisete Fortunato, "supervisionou a construção das seis histórias que integram a série, orientando os alunos nessa tarefa e, ao mesmo tempo, apurando o rigor dos factos históricos relatados".

Outros professores da escola ajudaram com adereços, na música e na produção, com três timorenses - Natércia Maia, da Natalícia Magno e Sandrina Viana, do grupo Haktuir Aiknanoik -- a narrarem a história, posteriormente produzida pela produtora Crockfaek.

Sónia Fonseca explicou que os seis episódios vão agora ser disponibilizados para todas as escolas do país, permitindo unir entretenimento a aspetos educativos.

"O nosso desejo é difundir este programa por todo o território, numa primeira fase através da série na televisão estatal RTTL, e depois nos restantes meios de comunicação, mas também fazer chegar este programa a todas as escolas do território de Timor", disse Sónia Fonseca.

O projeto HS3 insere-se nas atividades mais amplas da Fundação Oriente, que atua nos eixos cultural, educativo e filantrópico para, entre outros aspetos, contribuir para a educação não formal das crianças e jovens timorenses, em língua portuguesa.

Além do HS3, a Fundação promove atividades com o "Labarik Lab -- Laboratório de Atividades para Crianças", sessões de cinema infantil, concertos e momentos de leitura.