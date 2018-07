Claude Lanzmann: morreu o realizador de "Shoah"

RTP05 Jul, 2018, 16:41 / atualizado em 05 Jul, 2018, 16:43 | Cultura

Cineasta, escritor, filósofo e jornalista. Por mais que fossem as ocupações de Claude Lanzmann, este ficará sempre conhecido como o realizador de Shoah, um documentário que retrata o holocausto.



A Shoah (“catástrofe”, traduzido do hebraico) consumiu pelo menos 11 anos de trabalho de Lanzmann. Nele constam entrevistas a sobreviventes, perpetradores e testemunhas do assassinato de seis milhões de judeus pelos nazis. O documentário foi lançado em 1985.



Claude Lanzmann nasceu em Paris, filho de pais judeus. Foi militante das Juventudes Comunistas, para além de ter feito parte da resistência no território francês ocupado pelos nazis.



“Sou irredutível no que toca a reportar a verdade. Quando olho para o que fiz no decurso da minha vida, acredito que representei a verdade. Nunca brinquei com ela”, declarou Lanzmann a um jornalista da agência France-Press (AFP) o ano passado.



Os cinco filmes a partir de Shoa e o caso com Simone de Beauvoir

Estudou Literatura e Filosofia. Dirigiu também a revista Tempos Modernos, juntamente com o filósofo Jean-Paul Sartre e a escritora Simone de Beauvoir, seus amigos íntimos. Lanzmann chegou a morar com Beauvoir durante vários anos.



Em 2009 publicou a sua autobiografia, “A Lebre da Patagónia”. Nele fala da sua juventude, no impacto do nazismo na sua vida e da relação com Simone de Beauvoir.



Segundo relata o Le Monde, os editores pediram a Lanzmann durante vários anos que escrevesse a sua autobiografia. Este recusou insistentemente até ceder ao pedido, em 2007. Disse não saber exatamente porque aceitou – se por, na altura, já ter 82 anos; se por ter lido muitos relatos imprecisos da sua relação com Beauvoir.





A partir do material recolhido para Shoah Lanzmann realizou mais cinco filmes. O mais recente foi Les quatre soeurs (2018) – As quatro irmãs.