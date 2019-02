"Climax" nas salas de cinema

Foto: DR

''Climax'' é uma narrativa reveladora de como o álcool e as drogas podem alterar e potenciar comportamentos. Com excepção da atriz e bailarina argelina Sofia Boutella, o filme conta com o desempenho de atores e bailarinos não profissionais.



No rendez-vous do cinema francês, em Paris, o cineasta franco-argentino, Gaspar Noé apresentou o filme à jornalista Margarida Vaz.