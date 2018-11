Coimbra acolhe exposição que cruza o Japão antigo com o contemporâneo

Lusa14 Nov, 2018, 13:53 | Cultura

A exposição vai ser inaugurada no sábado, e vai estar patente até 19 de janeiro de 2019, em Coimbra, seguindo depois para o Centro Português de Fotografia, no Porto, de março a maio, e para o Arquivo Fotográfico Municipal de Lisboa, de julho a setembro.

Pedro Medeiros viveu dois anos em Kyoto e a exposição "Hikari", bem como a edição de um livro com o mesmo nome, refletem essa passagem pela cidade, com fotografias que exploram o convívio do Japão tradicional e histórico com a paisagem urbana e moderna de Kyoto, que foi a capital do império nipónico.

"Kyoto é uma cidade onde a história e a contemporaneidade estão completamente interligados e comunicam de forma interessante", disse à agência Lusa o fotógrafo, considerando que "a justaposição entre a tradição e o presente" está presente na exposição.

Na Sala da Cidade, vão estar expostas 50 fotografias (o livro reúne cerca de 100), que resultam de um trabalho livre, "sem nenhum compromisso".

"Em muitos dos meus projetos do passado, usava uma fotografia muito conceptual, muito planeada e só depois partia para o terreno. Aqui, quis despir-me desse planeamento. Grande parte das fotografias são feitas na minha rotina diária", vincou o fotógrafo.

Para Pedro Medeiros, o trabalho representa "um ato de descodificação do que é uma cultura completamente diferente", tentando apresentar a sua representação do que é a cidade de Kyoto e do que é viver no Japão, ao mesmo tempo que tenta quebrar a barreira de uma sociedade "muito normativa e disciplinada".

Nesse sentido, o fotógrafo procurou retratar "o que existe de mais privado e mais íntimo nos japoneses", numa sociedade onde há "uma separação muito grande entre espaço público e privado".

"Há uma série de aspetos comportamentais que são muito rígidos, que acabam por parecer quase uma coreografia. Em muitos aspetos, procurei ir ao encontro do que fugia à norma e também a um lado mais íntimo", salienta, referindo que o trabalho retrata questões como a solidão ou a sexualidade.

A exposição tem a curadoria de Filipe Ribeiro e o projeto de instalação é do arquiteto João Mendes Ribeiro.

O livro é editado pela Almedina e tem design de João Bicker, do ateliê FBA, sendo distribuído nas lojas desta editora.

O projeto conta com apoio da Embaixada do Japão em Portugal, o Centro Português de Fotografia, o Arquivo Municipal de Lisboa, a Bluepharma, a Universidade de Coimbra e a Câmara Municipal de Coimbra.