Coimbra atribui 75 mil euros a festival de fotojornalismo Estação Imagem

"Evento cultural com projeção internacional, que potencia a promoção cultural e turística da cidade", o Prémio Estação Imagem integra "um prémio de fotojornalismo, a atribuição de uma bolsa, exposições, edição de livros, `workshops`, um mercado do livro de fotografia, conferências e outras atividades paralelas", afirma a Câmara, na proposta hoje aprovada pelo executivo municipal.

As duas edições do Prémio Estação Imagem já realizadas em Coimbra alcançaram um sucesso que "ficou claro pelo elevado número de visitantes aos diversos espaços do evento e pelas inúmeras referências na imprensa nacional", acrescenta a Câmara, explicando ainda o seu apoio ao evento.

Organizada pela associação cultural Estação Imagem e pelo município de Coimbra, a terceira edição do projeto em Coimbra promete "fortalecer o protagonismo cultural e turístico da cidade no panorama nacional e também internacional, sendo que este é único no país, numa área artística pouco explorada, que apresenta uma programação de elevada qualidade e se enquadra na estratégia de fomento cultural e artístico da autarquia", acrescenta.

Único nesta área, em Portugal, o Prémio Estação Imagem é realizado anualmente, desde 2010, tendo as edições de 2010 a 2014 decorrido em Mora, entre 2015 e 2017 em Viana do Castelo e desde 2018 em Coimbra.

O Prémio, que está aberto à participação de "fotojornalistas portugueses, dos PALOP [Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa] e da Galiza, bem como os estrangeiros aí residentes", promove, "essencialmente, a reportagem fotográfica e tem nove categorias a concurso: Notícias, Assuntos Contemporâneos, Vida Quotidiana, Desporto, Arte e Espetáculos, Ambiente, Série de Retratos, Fotografia do Ano e Prémio Europa".

Os trabalhos premiados serão objeto de uma exposição e da edição de um livro.

O júri do concurso da edição 2020 é constituído por Patrick Chauvel, fotógrafo de guerra independente homenageado pelo Visa Pour L`Imagem 2019, Brent Stirton, fotógrafo sénior da Getty Images, Goran Tomasevic, fotógrafo sérvio da agência Reuters, e João Silva, fotógrafo do quadro do The New York Times desde 2000, que, além de selecionar a reportagem vencedora, também escolherá o vencedor da Bolsa Estação Imagem 2020 Coimbra (que lhe permitirá desenvolver um projeto fotográfico sobre o distrito de Coimbra).

O anúncio dos vencedores e entrega dos está agendada para o dia 18 de abril, no Convento São Francisco, em Coimbra.

As nove grandes exposições de fotojornalismo serão distribuídas por espaços como Sala da Cidade, Convento São Francisco, Casa Municipal da Cultura, Teatro Académico Gil Vicente, Edifício Chiado, Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, Centro Cultural Penedo da Saudade e Casa das Artes.