Coimbra comemora 46 anos de Abril com ações partilhadas online

As comemorações têm início às 10:00 de sábado com a partilha do momento do hastear das bandeiras nos Paços do Município de Coimbra, gravado em 2019, que contou com a participação da Banda Filarmónica União Taveirense, refere uma nota da Câmara enviada hoje à agência Lusa.

Às 11:00, será "partilhado um vídeo institucional", que inclui intervenções dos presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal, Manuel Machado e Luís Marinho, respetivamente, ambos eleitos pelo PS, e dos líderes das formações políticas representadas na Assembleia -- coligações Mais Coimbra (PSD/CDS-PP/PPM/MPT) e CDU (PCP/PEV) e movimentos Somos Coimbra (SC) e Cidadãos por Coimbra (CpC), além do PS.

A Câmara "preparou também dois momentos culturais para celebrar o 25 de Abril, lançando o desafio a duas bandas conimbricenses para interpretarem duas músicas de intervenção, que foram gravadas ao longo desta semana no Convento São Francisco".

Assim, os Anaquim interpretam `Trova do vento que passa`, letra de Manuel Alegre, música de António Portugal e que "ficou consagrada por uma primeira interpretação de Adriano Correia de Oliveira, seguindo-se muitas outras, incluindo de Amália Rodrigues", enquanto Os Quatro e Meia interpretam `Venham mais cinco` (letra e música de José Afonso), às 13:00 e às 19:00, respetivamente.

Estas iniciativas visam que "sobretudo os mais jovens aproveitem o atual contexto da pandemia [da covid-19], que obriga a um maior confinamento, para ouvirem, lerem e conhecerem mais sobre os artistas, as mensagens e as músicas de intervenção contra a ditadura e que foram muito importantes na luta pela democracia", afirma a Câmara.

"Muitas dessas músicas continuam atualmente a ter uma grande simbologia e a serem consideradas como ícones da liberdade", conclui.

Os diferentes momentos gravados para assinalar o 46.º aniversário do 25 de Abril, estarão acessíveis na página da Câmara Municipal na internet (www.coimbra.pt) e também serão partilhados nas redes sociais Youtube, Facebook e Instagram.