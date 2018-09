Coimbra deve ser confirmada como Região Europeia da Gastronomia a 8 de outubro

Lusa19 Set, 2018, 18:33 | Cultura

"Não tenho a garantia oficial, mas é como se tivesse. É praticamente um dado adquirido", referiu à Lusa João Ataíde, que se encontra ausente do país, acrescentando que foi essa a recomendação do júri que esteve na região no final de julho.

O também presidente da Câmara da Figueira da Foz mostrou-se "muito satisfeito, porque havia uma grande expectativa".

"E essa expectativa baseava-se na qualidade dos produtos que oferecemos e pela forma também como oferecemos, pois não é só o aspeto da gastronomia que tem importância".

O autarca salientou também a importância dos aspetos de ordem cultural, sustentabilidade e de enquadramento dos produtos apresentados na região para o desfecho positivo da candidatura.

"Vamos tentando a diversidade dos nossos produtos e das nossas tradições, com pratos que vão desde o leitão, cabrito, o arroz, chanfana, mas também com uma preocupação de explicar a razão de cada prato e demonstrámos que os pratos que estavam a ser apresentados tinham uma envolvente com o local", disse.

Segundo João Ataíde, o "júri reconheceu que, de facto, havia um compromisso entre a gastronomia e a comunidade, com as confrarias e associações que trabalham neste domínio, e um enquadramento com os vinhos".

Até 2021, o presidente da CIM considera que é necessário "continuar a qualificar o produto e manter as características genuínas e a ligação da gastronomia aos respetivos locais".

A candidatura é promovida pela Comunidade Intermunicipal (CIM) Região de Coimbra, que conta entre os fundadores com a Universidade de Coimbra, Turismo do Centro, Escola de Hotelaria e Turismo, Instituto Politécnico, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, para além do apoio do Ministério da Agricultura e da Secretaria de Estado do Turismo.

O anúncio oficial acontece no dia 08 de outubro, em Bruxelas, durante a Semana Europeia das Cidades e Regiões.