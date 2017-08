Partilhar o artigo Coimbra em Blues regressa após interregno, com Paulo Furtado no leme do festival Imprimir o artigo Coimbra em Blues regressa após interregno, com Paulo Furtado no leme do festival Enviar por email o artigo Coimbra em Blues regressa após interregno, com Paulo Furtado no leme do festival Aumentar a fonte do artigo Coimbra em Blues regressa após interregno, com Paulo Furtado no leme do festival Diminuir a fonte do artigo Coimbra em Blues regressa após interregno, com Paulo Furtado no leme do festival Ouvir o artigo Coimbra em Blues regressa após interregno, com Paulo Furtado no leme do festival

Tópicos:

Académico, Orleães, Ren &,