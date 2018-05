Coimbra recebe estreia de peça sobre a comunicação na era das redes sociais

Lusa25 Mai, 2018, 10:57 | Cultura

"O foco da peça relaciona-se com os sistemas de relacionamento entre seres humanos e com conceitos como materialidade e a imaterialidade, a individualidade, a identidade e a privacidade", pegando nos sistemas de comunicação que hoje são utilizados para questionar a forma como isso transforma a relação entre as pessoas, disse à agência Lusa o encenador do espetáculo, Mário Montenegro.

O espetáculo, que sobe ao palco do Teatro Académico Gil Vicente na terça e na quarta-feira, centra-se no relacionamento entre três personagens muito peculiares: Uma informática que desenvolve uma aplicação "que permite determinar o tempo da morte de uma pessoa", uma médica que vive com o marido em forma de planta e um homem que monta estores "e que tem uma necessidade e urgência de medir tudo o que o rodeia".

Segundo Mário Montenegro, "estas personagens, cada uma com as suas características e necessidades, acabam por criar um sistema de relacionamento", comunicando através de meios de comunicação.

Influenciada pela vaga de interesse nas redes sociais e pelas questões da privacidade na era digital, a peça pretende confrontar o público "com a forma como hoje as pessoas se relacionam e contactam", quando toda a gente dispõe "de um cérebro de bolso" que responde a qualquer questão.

Nesse sentido, "a questão da privacidade é central e está relacionada com a individualidade, com a existência, com a identidade e com o que é material e imaterial", frisou o encenador do espetáculo.

"Apoiados nas suas dúvidas e certezas, refletimos sobre a existência, a privacidade, a empatia, a necessidade, o valor, num instante do mundo em que a comunicação entre seres humanos se transformou de modo avassalador", refere a sinopse da peça.

A entrada tem um custo entre cinco e sete euros.