Coimbra Região Europeia da Gastronomia 2021 vai ter plano de qualificação e capacitação

Lusa09 Out, 2018, 16:19 | Cultura

À margem da entrega do título, em Bruxelas, Sandra Simões, técnica de formação da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, disse aos jornalistas que está dado o "pontapé de saída" para o desenvolvimento de ações de formação para os agentes locais e criação de um documento orientador para a organização de eventos.

A Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra recebeu na segunda-feira o título de Região Europeia da Gastronomia 2021, atribuído pelo Instituto Internacional de Gastronomia, Cultura, Artes e Turismo (IGCAT), numa cerimónia na Embaixada da Eslovénia.

"Temos de começar a trabalhar já, porque em 2021 queremos estar em plena velocidade de cruzeiro. Daqui até lá temos estas ações para implementar", sublinhou Sandra Simões.

A coordenadora da candidatura disse que agora é necessário afetar uma equipa para cada conjunto de ações a desenvolver "e, para isso, conta-se com a diversidade das entidades envolvidas no projeto".

"Entre as 30 entidades participantes vamos procurar, dependendo do tipo de atividade a implementar e da sua especificidade, o parceiro que tenha o conhecimento específico", explicou.

"Uma das coisas que queremos fazer é alavancar e incrementar o desenvolvimento de trabalhos científicos sobre a gastronomia e ninguém melhor do que a Universidade de Coimbra para receber esse desafio", exemplificou.

Sandra Simões salientou que a candidatura Coimbra Região Europeia da Gastronomia 2021 procura "colocar em evidência a identidade, a diversidade e a autenticidade dos territórios e das comunidades locais".

Neste projeto "vai procurar-se valorizar as pessoas mais rurais, que melhor conhecem as tradições, as receitas e as formas de fazer, procurando cativá-las para, através delas, criar memórias".

A candidatura promovida pela CIM Região de Coimbra contou entre os fundadores com a Universidade de Coimbra, Turismo do Centro, Escola de Hotelaria e Turismo, Instituto Politécnico, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, para além do apoio do Ministério da Agricultura e da Secretaria de Estado do Turismo.