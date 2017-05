Coleção de Julião Sarmento vai preencher novo museu em Lisboa

RTP 26 Mai, 2017, 18:13 / atualizado em 26 Mai, 2017, 18:29 | Cultura

Julião Sarmento, entre os artistas portugueses mais consagrados, terá assim um espaço na capital para a exibição em permanência da sua coleção de arte contemporânea.



Além de obras do artista, o espaço museológico vai ter patentes obras de nomes internacionais como o de Juan Muñoz.



Julião Sarmento nasceu em 1948 em Lisboa. Ao longo da carreira empregou diferentes meios de criação artística, nomeadamente escultura, pintura, filme ou fotografia.



Protagonista de múltiplas mostras individuais, em Portugal e no estrangeiro, Julião Sarmento foi por mais do que uma vez um nome em destaque nas bienais de Veneza. Os seus trabalhos integram coleções públicas e privadas na Europa, no Continente Americano e no Japão.