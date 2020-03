Coleção Rainer Daehnhardt não vai ser cedida à Vila Galé

As obras da coleção Rainer Daehnhardt já não vão ser cedidas ao grupo hoteleiro Vila Galé. A garantia é da ministra da Cultura, que adianta que as peças vão para um futuro centro interpretativo do Cavalo, em Alter do Chão, Portalegre.