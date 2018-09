Colecionador aguarda resposta de Serralves para retirar centenas de obras do museu

Lusa30 Set, 2018, 14:32 | Cultura

"Na semana passada, mais precisamente no dia 25 de Setembro, enviei `e-mail` à Administração de Serralves dando conta da minha intenção de terminar o contrato de depósito de obras da minha coleção particular do artista Damian Ortega, que tenho com aquela instituição", disse hoje à agência Lusa o colecionador, acrescentando que, no mesmo dia, enviou uma carta registada idêntica para o museu: "Ainda não obtive qualquer resposta do Museu".

No sábado, endereçou mais um `e-mail` e uma carta a notificar a instituição da intenção de terminar também o depósito da Coleção de Desenhos da Madeira, propriedade sua e da sua sócia na sociedade de advogados Rosana Rodrigues.

A Coleção de Desenhos da Madeira é constituída por "aproximadamente 600 desenhos em depósito com aquela instituição", precisou em resposta a questões colocadas pela Lusa.

O foco principal da Coleção de Desenhos da Madeira é o desenho contemporâneo, produzido maioritariamente nos últimos dez anos por artistas nascidos depois de 1960.

"Tomei esta decisão por não concordar com a política de intervenção da administração nas escolhas curatoriais do Diretor Artístico da instituição, João Ribas, em especial a recente situação de censura criada pela Administração de Serralves no caso da exposição de Robert Mapplethorpe, caso este que foi amplamente divulgado pela imprensa nacional e internacional", justificou Luiz Teixeira de Freitas, em resposta à Lusa.

Em causa estão obras de Damian Ortega e de mais de cem artistas representados na Coleção de Desenhos da Madeira, entre os quais Julião Sarmento, Gabriel Orozco, Elmgreen Dragsed, Mateo Lopez, Francis Alys, Guilhermo Kuitca, Guego e Olafur Eliasson.

"As obras foram depositadas em momentos diferentes no Museu, mas diria que o depósito existe há quase oito anos", estimou o colecionador à Lusa.

O jornal Público noticia hoje a vontade de Luiz Teixeira de Freitas de retirar as obras de Serralves, "em solidariedade com João Ribas", citando a curadora Luiza Teixeira de Freitas, filha do colecionador.

Segundo o jornal, a intenção foi conhecida durante a feira de arte Vienna Contemporary, que abriu na quinta-feira e encerra hoje, na capital austríaca.

Luiz Teixeira de Freitas tornou pública a sua decisão durante um encontro em que participou, no sábado, no âmbito da feira, dando origem a comentários de outros colecionadores, nomeadamente o belga Alain Servais, que relacionou a decisão com a "censura" ao diretor de Serralves, numa declaração publicada na sua conta na rede social Twitter.

Servais está entre os principais 200 colecionadores de arte a nível mundial, no `ranking` da plataforma ArtNet.

O diretor do Museu de Serralves, João Ribas, demitiu-se a 20 de setembro, após a inauguração da mostra "Robert Mapplethorpe: Pictures", que comissariou, por entender que não tinha condições para prosseguir o trabalho, depois de terem sido definidas zonas reservadas na exposição, e de o seu universo ter sido reduzido de 179 para 159 obras.

O conselho de administração da Fundação de Serralves, por seu lado, garantiu não ter mandado retirar qualquer obra da exposição.

Entretanto, a comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto aprovou as audições do diretor demissionário do museu e da administração da fundação, que deverá realizar-se em outubro, após a visita dos deputados à exposição dedicada a Robert Mapplethorpe, marcada para o próximo dia 4.