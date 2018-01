Coleções de arte em Portugal e Brasil premiadas pela Fundação ARCO de Madrid

Lusa11 Jan, 2018, 15:33 | Cultura

Nesta 22.ª edição dos prémios, promovida pela IFEMA (Feria de Madrid), organizadora das feiras internacionais de arte contemporânea ARCO nas capitais espanhola e portuguesa, foram galardoadas seis coleções.

Os prémios foram atribuídos pelo valor artístico das coleções, e os proprietários privados ou instituições foram distinguidos pelo apoio à divulgação da arte contemporânea.

Entre elas está a Coleção Armando Martins, com cerca de 400 obras de artistas portugueses e estrangeiros, iniciada na juventude do colecionador, sobretudo com serigrafias.

A Fundação ARCO salienta ainda o seu mais recente projeto na sequência da aquisição da Quinta do Correio-Mor, em Loures, com 140 hectares, para várias atividades culturais.

Outra coleção premiada é a do brasileiro Luís Paulo Montenegro, vice-presidente da Kantar Ibope Media, ex-Ibope (Instituto da Opinião Pública e Estatística), com uma coleção inicialmente dedicada à arte brasileira do pós-guerra, mas que depressa se alargou a outros universos da expressão contemporânea.

O colecionador possui obras de criadores como Cândido Portinari, Alexander Calder, Lygia Clark, Willem de Kooning, Wifredo Lam, Hélio Oiticica, Lygia Pape, Alfredo Volpio, e Andy Warhol.

Luís Paulo Montenegro é atualmente subdiretor de Arte e Programas Culturais em Minas Gerais, e a sua coleção é apresentada em museus.

Os outros premiados foram a Coleção Alicia Koplowitz - Grupo Omega Capital, em Madrid, pelas exposições realizadas na capital espanhola e em Paris, em 2017, a Coleção Per Amor a l`Art, pela inauguração do espaço Bombas Gens, em Valência, e a Coleção Ella Fontanals Cisneros, pelo apoio dado a artistas latino-americanos.

Foi igualmente distinguida a Coleção de Arte Latino Americana do Museum of Fine Arts em Houston, nos Estados Unidos, que, desde 2001, data da inauguração, adquiriu mais de 700 obras de arte moderna e contemporânea latino-americana.

A cerimónia de entrega dos prémios da Fundação ARCO terá lugar a 20 de fevereiro, no Teatro Real de Madrid.