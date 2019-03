Coleções de jovens designers e conferência abrem hoje 52.ª edição da ModaLisboa

Lusa07 Mar, 2019, 07:19 | Cultura

Sob o tema "Insight", esta edição, segundo a organização, "pretende ser uma reflexão transversal sobre as novas dinâmicas e as motivações criadas pela moda".

Essa reflexão começa a ser feita hoje com a apresentação das propostas de António Castro, Cristina Real, David Pereira e Filipe Augusto.

As coleções-cápsula de cada um dos designers, em início de carreira, serão mostradas em `performances`, em vez dos habituais desfiles.

António Castro vive atualmente em Paris, onde trabalha para a Maison Margiela, no departamento têxtil da coleção Artisanal. Além disso, é responsável pelas tecelagens manuais das coleções de John Alexander Skelton, em Londres.

Cristina Real estagiou com Alexandra Moura, antes de começar a apresentar coleções na ModaLisboa, no âmbito do concurso Sangue Novo.

David Pereira também participou no Sangue Novo, tendo sido vencedor na 49.ª edição da ModaLisboa. Licenciado em design de moda em Paris, estagiou na KTZ e na Vivienne Westwood.

Filipe Augusto foi vencedor do Sangue Novo na 50.ª edição, tendo ainda recebido uma menção honrosa na edição anterior. No curriculum tem um estágio com Luís Buchinho.

Depois das apresentações das coleções decorre a conferência Fast Talks, sob o tema "Fashion and Experience".

Com moderação de Joana Barrios, a conferência terá como oradores o repórter de moda Julien da Costa, a professora universitária Catherine da Silveira, a designer de moda Flávia Aranha e o cenógrafo Miguel Bento.

Tanto a apresentação das coleções como a conferência de hoje são de entrada livre.

A ModaLisboa decorre até domingo, com as atividades concentradas no Pavilhão Carlos Lopes e nas suas imediações.

Além dos desfiles, acessíveis apenas por convite, haverá iniciativas abertas ao público como uma loja temporária, exposições, oficinas, `masterclasses` (nas áreas da Sustentabilidade, Comunicação de Moda e Alfaiataria) e um ateliê ao vivo, "onde diversos intervenientes oriundos de múltiplas disciplinas serão convidados a customizar uma peça de roupa".

Os horários e outras informações sobre as atividades podem ser consultados em www.modalisboa.pt.