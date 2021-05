Coletivo Casulo apresenta-se a partir de junho com concertos e série `online`

"7 artistas, 7 concertos e 7 episódios. O Casulo nasce da pandemia com a necessidade de criar um espaço para artistas em ascensão partilharem a sua arte livremente e em comunidade. Com curadoria de Tiago Nacarato, este coletivo artístico junta artistas como Irma, Luca Argel, Mari Segura, Cordel, Leo Middea, Raquel Martins e Bamba Social", refere a empresa de agenciamento e produção cultural MediaSounds num comunicado hoje divulgado.

Estes artistas irão apresentar-se ao vivo no Hot Five Uptown e no espaço Maus Hábitos, no Porto, nos meses de junho e de julho.

O Hot Five Uptown recebe Mari Segura, em 03 de junho, Bamba Social, 10 de junho, Raquel Martins, em 17 de junho, e Cordel em 22 de julho.

No espaço Maus Hábitos atuam Leo Middea, em 15 de julho, e Luca Argel, em 29 de julho. O concerto de Irma está marcado para 08 de julho, mas ainda "em local a definir".

"Numa tentativa de descentralizar a cultura, o coletivo Casulo nasce com o objetivo de criar um espaço para estes artistas se apresentarem e terem a projeção que não teriam antes nos principais circuitos de divulgação. Pretende-se assim, proporcionar ao público uma nova experiência com artistas que não são do conhecimento geral e, com isso, gerar um conjunto de novos interesses e expectativas em torno dos mesmos e da sua arte", lê-se no comunicado.

A primeira série `online`, de "sete episódios, com sete artistas diferentes", chega em setembro, com os episódios a serem partilhados no Youtube.

De acordo com a MediaSounds, os episódios serão gravados na Quinta de Santo António de Grijó, em Vila Nova de Gaia, com curadoria de Tiago Nacarato.