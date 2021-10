Coliseu do Porto assinala centenário do nascimento de Amália

A primeira gala do centenário do nascimento de Amália Rodrigues aconteceu ontem à noite, no Coliseu do Porto. Kátia Guerreiro, Ricardo Ribeiro, Cuca Roseta, Joana Amendoeira e Gonçalo Salgueiro foram alguns dos fadistas que participaram nesta homenagem adiada um ano devido à pandemia. O espectáculo volta a acontecer sábado no Coliseu dos Recreios.