Coliseu do Porto concessionado a privados para garantir obras de restauro

O Coliseu do Porto vais ser concessionado a privados. A proposta é dos três principais membros da Associação Amigos do Coliseu. Câmara, Ministério da Cultura e Área Metropolitana dizem que é a única forma de avançar com as obras de requalificação avaliadas em oito milhões e meio de euros.