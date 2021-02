Coliseu Micaelense reabre em 6 de março com concerto de Pedro Abrunhosa

A informação foi divulgada hoje pela Câmara Municipal de Ponta Delgada, que gere o espaço.

Todos os concelhos dos Açores estão no nível de muito baixo risco de contágio, à exceção da Ribeira Grande, em São Miguel, que tem um risco médio, devido ao surto na freguesia de Rabo de Peixe, onde vigora há mais de um mês uma cerca sanitária, que tem vindo a ser reduzida a áreas cada vez mais circunscritas.

Para os concelhos de muito baixo risco, é limitada a "presença de público em eventos culturais e competições desportivas a 1/3 da respetiva lotação, garantindo as regras de distanciamento social".

O mesmo decreto determina, no entanto, a "suspensão da realização de eventos públicos promovidos pela administração regional, incluindo institutos públicos e empresas do setor empresarial regional, estendendo-se essa recomendação a todas as entidades públicas, nomeadamente autarquias locais, bem como às entidades do setor privado, exortando-se a não realização de eventos abertos ao público".

Os Açores têm hoje 60 casos de covid-19 ativos, sendo 50 em São Miguel, oito no Pico, um na Terceira e um no Faial.

O número total de casos positivos diagnosticados desde o início da pandemia é de 3.840. Recuperaram da doença 3.646 pessoas, 29 morreram, 67 saíram da região e 38 apresentaram comprovativos de cura anterior.