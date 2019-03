Colóquio em Lisboa promove literacia e boas práticas do ambiente construído

Lusa18 Mar, 2019, 17:16 | Cultura

Organizado pela Fundação Serra Henrique, o encontro resulta da realização cruzada de seis programas dinamizados por esta entidade, e decorrerá entre as 14:30 e as 19:00 no Palácio Foz, em Lisboa.

O programa do colóquio inclui conversas sobre arquitetura moderna, ensino da arquitetura em Portugal, apresentação de lugares patrimoniais abandonados, e a apresentação de casos de reabilitação como Marvão.

Ana Tostões, Luís Santiago-Baptista, Maria Rita Pais, José Mateus, Rui Florentino, Miguel Amado, Álvaro Domingues, José Baganha, João Santa-Rita, Filipa de Castro Guerreiro, Lígia Nunes, e José Luís Saldanha estão entre os participantes.

No âmbito deste colóquio serão ainda lançados quatro livros que resultam de projetos relacionados com temáticas abordadas no encontro, incluindo a realização da "summer school", iniciativa anual decorrente do Prémio Ibérico de Arquitetura Tradicional, Rafael Manzano, que, em 2018, e pela primeira vez, realizou-se em Portugal, em Beirã, Marvão.

A abertura da sessão será conduzida por David Xavier, secretário-geral da Presidência do Conselho de Ministros, e o encerramento contará com Paula Silva, diretora-Geral do Património Cultural.