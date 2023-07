Durante três semanas, Avignon vai ser palco para mais de 40 espetáculos e mais de uma centena de apresentações, como conta o enviado especial ao festival, Miguel Bastos.Tiago Rodrigues considera inevitável que o ambiente que se tem vivido em França - com manifestações, motins, detenções e confrontos com as autoridades - esteja presente neste festival.

Foto: Cyril Hiély – La Provence/DR