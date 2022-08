Começa hoje o festival Muscarium

Criado em 2015 pela estrutura cultural teatromosca, o Muscarium consiste em residências artísticas, para criação de novas produções, ensaios abertos ao público e espetáculos finalizados, marcados ao longo de um mês em diferentes palcos sintrenses, como a Casa da Marioneta, em Agualva-Cacém, e o Teatroesfera, em Queluz.



Nesta oitava edição, o Muscarium vai acolher uma residência da encenadora e criadora Mariana Fonseca, que prepara o espetáculo "Não vais entrar?", sobre o corpo feminino, a partir de trabalhos do fotógrafo Valter Vinagre e do escritor Jaime Rocha.



A residência de Mariana Fonseca começa hoje e culmina num ensaio aberto a 3 de setembro no auditório municipal António Silva, em Agualva-Cacém.



Outras duas residências do Muscarium são da companhia João Garcia Miguel, com o espetáculo "Numa manhã de nevoeiro" - com ensaio aberto ao público a 09 de setembro - e da coreógrafa Joana Couto, com o espetáculo de dança "Sinto Muito", em criação entre 12 e 15 de setembro e ensaio público no dia 16.



Para os mais novos, o Teatro do Noroeste apresentará, a 18 de setembro no Auditório Municipal António Silva, a peça "O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá", que já tinha sido estreada em 2020 em Viana do Castelo, e o teatromosca interpretará "Odeio a minha irmã", no dia 25 na Casa da Marioneta.



Na música, o Muscarium propõe um concerto do guitarrista Manuel de Oliveira, em trio, com João Frade (acordeão) e Sandra Martins (violoncelo).



O Muscarium tem direção artística de Pedro Alves e Maria Carneiro e surgiu com vários objetivos, nomeadamente "contribuir para a formação de públicos numa zona de alta densidade populacional, mas de escassa oferta cultural" e "promover um espaço de diálogo entre artistas e companhias".