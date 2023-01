Começa o Ano da Alemanha na Casa da Música

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Arranca esta sexta-feira o tema Ano da Alemanha na Casa da Música, no Porto. A programação deste ano tem início com um concerto, à noite, que leva ao palco uma estreia nacional.

Mas é o poema sinfónico do compositor Richard Strauss que recebe o grande destaque: a obra "Uma vida de Herói" conta a vida do compositor através dos sons.



A abertura oficial está marcada para as 21h00.