"Comédia de Bastidores" no Teatro Nacional São João no Porto

Foto: TNSJ/DR

Três cozinhas, três casais e três ceias de Natal. São as ideias as premissas da "Comédia de Bastidores" que está em cena no Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto, para expor questões e conflitos que têm tanto de cómico como de sério.