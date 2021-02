Sem contacto direto com o público, a companhia Comédias do Minho está a disponibilizar na internet vários trabalhos, filmes, conversas, documentários e espectáculos. Os ingredientes são atualizados todas as semanas.A diretora artística conta agora à jornalista Sandy Gageiro o que se pode "saborear" no site da companhia, bem como nas redes sociais.





Um tema em destaque na tarde informativa da Antena 1 com edição de Nuno Rodrigues.