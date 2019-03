Comemorações de 25 edições de SBSR começam em abril com Conan Osiris e Glockenwise

Lusa06 Mar, 2019, 14:34 | Cultura

"A aposta na nova música portuguesa continua a ser forte, como sempre tem acontecido ao longo destas 25 edições de Super Bock Super Rock. Conan Osiris, Conjunto Corona, Galgo, Glockenwise e Sallim são alguns dos nomes que confirmam essa aposta na 25.ª edição do festival. Cinco nomes, que para além de atuarem no Super Bock Super Rock, vão também atuar de norte a sul do país, num `warm up` durante cinco fins de semana, a abrir caminho para o Festival, com a `Road to SBSR`", refere a promotora Música no Coração, num comunicado hoje divulgado.

O circuito de 25 concertos, promovido pela marca de cerveja que dá nome ao festival em parceria com o Maus Hábitos, irá decorrer entre abril e junho em sete datas (06, 13, 26 e 30 de abril, 04 e 18 de maio e 01 de junho), passando por 16 cidades e culminando na 25.ª edição do SBSR.

Conan Osiris atua a 06 de abril em Lisboa (no Lux), 13 de abril em Faro (Associação Recreativa & Cultural de Músicos), 26 de abril em Coimbra (Salão Brazil), 30 de abril em Leiria (Stereogun) e 01 de junho Porto (Maus Hábitos).

Os Glockenwise passam a 06 de abril por Loulé (Bafo de Baco), 26 de abril por Almada (Alma Danada), 04 de maio pelo Porto (Passos Manuel), 18 de maio por Lisboa (Zé dos Bois) e 01 de junho por Fafe (Café Avenida).

Os Conjunto Corona têm atuações marcadas para 06 de abril no Porto (Pérola Negra), 26 de abril em Viseu (Carmo 81), 04 de maio em Lisboa (Casa Independente), 18 de maio em Beja (Oficina dos Infantes) e 01 de junho em Torres Vedras (Bang Venue).

Sallim atua a 06 de abril em Évora (She), 26 de abril em Lisboa (Lounge), 04 de maio em Aveiro (Mercado Negro), 18 de maio na Póvoa de Varzim (Café Schmits) e 01 de junho em Bragança (JP Rock).

Os Galgo têm concertos marcados para 06 de abril em Guimarães (Oub`Lá), 26 de abril em Viana do Castelo (Cave Avenida), 04 de maio em Vila Nova de Famalicão (Cru), 18 de maio em Aveiro (Avenida) e 01 de junho em Lisboa (Sabotage).

A 25.ª edição do SBSR decorre a 18, 19 e 20 de julho, na Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, concelho de Sesimbra. Conan Osiris, Glockenwise e Sallim atuam no festival no primeiro dia, e Conjunto Corona e Galgo, no segundo.

Este ano atuam também no festival, entre outros, Lana Del Rey, Metronomy, Cat Power, Jungle, Superorganism e Migos.