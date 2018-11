"Comer/Beber" eleito melhor álbum de banda desenhada pelo AmadoraBD

Lusa04 Nov, 2018, 07:23 | Cultura

"Comer/Beber" mistura histórias reais e ficcionadas na cidade de Berlim dos anos 40, em plena Segunda Guerra Mundial. "Dois contos que se cruzam na relação --- simultaneamente universal e pessoal --- entre o paladar e a memória", lê-se na sinopse.

Os Prémios Nacionais de Banda Desenhada, no âmbito do 29.ª Festival AmadoraBD, distinguiram outros autores e obras em várias categorias.

"Monstros", de Filipe Duarte Pina, da antologia "Silêncio", venceu o prémio de melhor argumento para álbum português. Marta Teives foi distinguida com o prémio de melhor desenho para álbum português, com "Os Regressos", escrito por Pedro Moura.

Entre outros prémios, destaque para a atribuição do prémio de melhor álbum de autor estrangeiro para o francês Bastien Vivès, com o livro "Uma Irmã".

Jorge Coelho recebeu o prémio de melhor autor português em álbum original de língua estrangeira, com "Robocop: Citizens Arrest".

No campo da ilustração, Susa Monteiro venceu o prémio de melhor ilustrador português, com o livro "Sonho", e Marjolaine Leray arrecadou o prémio de melhor ilustrador estrangeiro, com "Um Capuchinho Vermelho".

"Bartoon 25 Anos", de Luís Afonso, foi distinguido com o prémio de melhor álbum de tiras humorísticas e "Nonnonba", do japonês Shigeru Mizuki, recebeu o prémio de melhor clássico da nona arte.

Para melhor Fanzine, foi distinguido "Eros 11", editado por Geraldes Lino.

O júri desta edição dos prémios nacionais de banda desenhada é composto por Nelson Dona, diretor do AmadoraBD, Álvaro Santos, autor de BD, António Dâmaso Afonso, jornalista e desenhador, José Pedro Castello Branco, colecionador de BD, e Sílvia Borges da Silva, comissária da exposição do ano editorial, jornalista da agência Lusa, especializada em literatura e ilustração.

O 29.º Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora abriu em 26 de outubro e encerra em 11 de novembro.