Partilhar o artigo Comissão de inquérito. Deputados querem apurar eventuais favorecimentos no setor da energia Imprimir o artigo Comissão de inquérito. Deputados querem apurar eventuais favorecimentos no setor da energia Enviar por email o artigo Comissão de inquérito. Deputados querem apurar eventuais favorecimentos no setor da energia Aumentar a fonte do artigo Comissão de inquérito. Deputados querem apurar eventuais favorecimentos no setor da energia Diminuir a fonte do artigo Comissão de inquérito. Deputados querem apurar eventuais favorecimentos no setor da energia Ouvir o artigo Comissão de inquérito. Deputados querem apurar eventuais favorecimentos no setor da energia