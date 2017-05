Comissão Europeia felicita Salvador Sobral pela vitória

Lusa 15 Mai, 2017, 11:47 | Cultura

"Queria felicitar Salvador Sobral, vencedor da Eurovisão 2017, não apenas porque deu pela primeira vez a vitória a Portugal, mas também porque foi um estudante Erasmus", disse hoje o porta-voz da Comissão Europeia, Margaritis Schinas.

"Não há melhor maneira de celebrar os 30 anos do programa Erasmus do que constatar, com orgulho, que um de nós venceu a Eurovisão", adiantou, dando, em português, os parabéns ao cantor.

Portugal ganhou no sábado, pela primeira vez, o festival Eurovisão da Canção com "Amar pelos dois", interpretada por Salvador Sobral.

A canção, com letra e música de Luísa Sobral, irmã de Salvador Sobral, obteve 758 pontos na votação combinada dos júris nacionais e do público, na final do festival disputada em Kiev, na Ucrânia, que foi transmitida em direto pela RTP1.

A final do Festival Eurovisão da Canção foi disputada, em Kiev, por 26 países.

O programa Erasmus, estabelecido em 1987, é um programa de apoio interuniversitário de mobilidade de estudantes e docentes do Ensino Superior entre Estados-membros da União Europeia e Estados associados, e que permite, a alunos, que estudem noutro país por um período de tempo entre três e 12 meses.

O programa foi entretanto alargado para o Erasmus+, oferecendo oportunidades de estudo, formação, aquisição de experiência e voluntariado no estrangeiro.