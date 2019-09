Comissário de "A viagem mais longa" destaca papel de navegador na concretização de "sonho" castelhano

Lusa12 Set, 2019, 12:07 | Cultura

"O sonho era do reino de Castela, que há 25 anos procurava uma nova rota para as Índias. Magalhães teve a ideia para levar a cabo esse sonho", disse António Fernandez Torres em declarações à agência Lusa à margem da inauguração da exposição "A viagem mais longa: a primeira volta ao Mundo".

O "grande" evento comemorativa do projeto pensado e iniciado há 500 anos pelo navegador português e terminado pelo espanhol João Sebastião Elcano foi inaugurado hoje pelos reis de Espanha.

O comissário da exposição sublinhou o facto de, na altura, Magalhães ter "conseguido" chegar à corte castelhana, defendido a sua ideia e os seus argumentos perante o rei Carlos I, tendo a corte aprovado o projeto em apenas um mês.

"A proposta era clara e simples, como são todas as boas propostas. Magalhães argumentava que a Ilhas Molucas ["berço de todas as especiarias"] estava dentro da demarcação espanhola do Tratado de Tordesilhas e que conseguia chegar aí indo pelo sul", explicou Fernandez Torres.

Os castelhanos queriam entrar no negócio das especiarias e fazer concorrência aos portugueses, que tinham uma rota pelo sul de África, num "comércio com lucros extraordinários".

A rota de Magalhães acabou por não ter o sucesso comercial que se pretendia, mas o português ficou na história por ter projetado e iniciado a viagem que levou à primeira circum-navegação da Terra.

A exposição inaugurada hoje é a mostra principal de centenas de eventos que vão ter lugar em Espanha ao longo dos próximos três anos para assinalar essa viagem iniciada em 20 de setembro de 1519, em Sanlúcar de Barrameda, no sul de Espanha, e terminada em 06 de setembro de 1522, no mesmo local.

Fernão de Magalhães, que planeou e iniciou a viagem financiada pelo reino de Castela, não terminou a expedição, uma vez que morreu nas Filipinas, em 1521, aos 41 anos, tendo esta sido concluída por João Sebastião Elcano.

O navegador português "estava numa posição muito delicada, porque não só era considerado um traidor pelos portugueses como os próprios espanhóis se questionavam como podiam confiar em alguém que não foi capaz de vender a sua ideia ao seu rei", disse António Fernandez Torres.

Para um outro comissário da exposição, Guilhermo Morán Dauchez, "quando Carlos I está a captar Magalhães está a captar talento", o que hoje em dia é normal.

A mostra reúne pela primeira vez e dá a conhecer ao público os principais documentos e crónicas que durante séculos permitiram o estudo e a análise da primeira viagem de circum-navegação do globo.

Ao todo são exibidas 106 peças e documentos originais pertencentes ao Arquivo Geral das Índias, em Sevilha, e a diversas outras instituições nacionais e internacionais, como o Arquivo Nacional da Torre do Tombo de Lisboa e a Biblioteca da Universidade de Coimbra.

Um dos documentos expostos é a versão castelhana, escrita em português, do Tratado de Tordesilhas assinado em 7 de junho de 1494 entre o Reino de Portugal e a Coroa de Castela para dividir o mundo pelos dois reinos.

"A viagem mais longa: a primeira volta ao Mundo" pode ser visitada gratuitamente no edifício do Arquivo Geral das Índias, em Sevilha, até 23 de fevereiro de 2020.