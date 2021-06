"Como perder um país" em julho na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão

"Como perder um país" é o segundo espetáculo do ciclo "Democracia e os filhos dos anos 90", da associação Movimento -- Artistas Independentes, e sucede a "Democracy Has Been Detected".

Os jovens criadores alegam que "Como perder um país" é "um grito futurista que abalará conceitos político-sociais".

A ação do novo espetáculo centra-se numa nação devastada por uma guerra civil, na qual uma duvidosa declarac¸a~o de paz, que propo~e suspender a democracia por seis meses, e´ assinada, levando dois líderes muito diferentes ao poder.

"Cabe a estes governadores escapar a destinos como os de Tróia, cavalgando por um espac¸o atolado de assombrac¸o~es interiores e exteriores, enquanto tentam o seu melhor e pior para tomar as re´deas.

"Entretanto, um inimigo familiar e silencioso trespassa-os pelos calcanhares ate´ ao corac¸a~o, como uma flecha dos deuses que desconhece limites", refere o texto de apresentação dos criadores sobre o espetáculo.

O primeiro espetáculo do ciclo "Democracia e os filhos dos anos 90" centrava-se na influe^ncia da tecnologia de intelige^ncia artificial na democracia, enquanto o novo espetáculo se centra na potencialidade da manipulac¸a~o, no poder, e no discurso populista, acrescentam os criadores.

"Como perder um país" é encenado por Diogo Freitas, tem dramaturgia de Filipe Gouveia e interpretação de Carlos Correia, Daniel Silva, Gabriela Lea~o e Joana Martins.

A composição e o desenho de som são de Paulo Pires, o desenho de luz, de Pedro Abrei, e, os figurinos, de Ana Catarina Silva.

O espetáculo está em cena no Centro de Artes de Vila Nova de Famalicão até 03 de julho, com sessões às 21:30.

A Momento -- Artistas Independentes é uma estrutura fundada em 2017 por Daniel Silva e Diogo Freitas, com direção artística de Diogo Freitas.

A Momento ja´ levou ao palco textos de Arthur Machen, Jacinto Lucas Pires, Fernando Pessoa, Filipe Gouveia, entre outros.