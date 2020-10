Companhia das Caldas da Rainha estreia "Jogo do Fim", de Samuel Beckett

O "Jogo do Fim" é "o retrato de um espaço e de um tempo possíveis após o apocalipse", concentrando este texto, em si, todos os grandes temas `beckettianos`, "tempo, ser, existência, anormalidade", refere o Teatro da Rainha na sinopse da mais recente criação da companhia.

A peça é a versão original de Isabel Lopes para "Fin de Partie", escrita em 1957 pelo Nobel da Literatura, após a Segunda Guerra Mundial, em plena Guerra Fria, num tempo em que se temia a ameaça de uma guerra nuclear.

Em palco estarão o rei Hamm e o peão Clov, "numa interdependência `reconfiguradora` das figuras de um senhor caído em desgraça e de um escravo incapaz de se libertar", a par com Nagg e Nell, personagens descritas pela companhia como "peças tombadas para fora do tabuleiro", que "espreitam do fundo de caixotes do lixo como a memória espreita do fundo do pensamento".

As quatro personagens de "Jogo do Fim" são o que sobra da humanidade, refugiadas numa espécie de `bunker`, rodeado de cinzas, onde o tempo parece ter parado e se assiste à "claudicação das utopias, à ausência de horizontes", onde a memória é "feita detrito", numa "espera em que o presente se joga na ausência de qualquer perspetiva acerca do futuro", escreve o Teatro da Rainha.

Na peça, a companhia das Caldas da Rainha mostra as analogias entre o universo de Beckett e a atualidade, marcada "pela vertigem do apocalipse, seja pelos campos de concentração onde milhares de refugiados desesperam no vazio, seja pelos lares da nossa vergonha onde a velhice definha lentamente", conclui o Teatro da Rainha.

O "Jogo do Fim" tem encenação de Fernando Mora Ramos, tradução e direção de atores de Isabel Lopes. Ambos fazem igualmente parte do elenco, juntamente com Fábio Costa e Nuno Machado.

O espetáculo vai poder ser visto de quarta a sábado, com lotação reduzida para se manter o distanciamento.