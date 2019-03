Companhia de Teatro de Almada estreia "Fenda" e confronta o desfazer da verdade

Lusa14 Mar, 2019, 18:02 | Cultura

Uma peça, a terceira de sua autoria, que era "um pudim ainda maior", acrescenta o diretor da Companhia de Teatro de Almada (CTA), em jeito de brincadeira, à agência Lusa, observando que o que os espetadores vão ver na sala principal do Teatro Municipal Joaquim Benite "é uma versão reduzida [de uma obra] que vem sendo reescrita".

A ação de "Fenda" centra-se na personagem Catarina (Maria João Abreu), uma jornalista de sucesso cuja força aparente esconde uma fragilidade emocional e que, à medida que a peça se desenrola, vai deixando cair alguns nós afetivos dessa mesma força que é, em simultâneo, carcomida pela culpa e sacrifício de quem subiu a pulso lançando-se no mundo da informação televisiva.

Esta é uma estreia em Almada com que Maria João Abreu se congratula, por se tratar de uma sala de espetáculos onde qualquer ator deseja trabalhar, ao mesmo tempo que elogia os "ótimos atores" com quem contracena e toda a equipa da peça.

Simão da Veiga (Diogo Dória), o patrão de Catarina, é o outro protagonista de "Fenda".

A ação desenrola-se num mundo em que a verdade e o que não pode ser noticiado não surgem dissociados, e onde a violência, sobretudo psicológica, marca as relações de poder e competitividade entre as pessoas.

A homossexualidade, reminiscências do colonialismo, negócios que prosperam numa era pós-colonial, racismo, xenofobia e `fake news` servem, porém, de pano de fundo a "Fenda".

Winnie de Sousa, uma jornalista moçambicana, Simão da Veiga, empresário da estação de televisão onde trabalham as jornalistas, o filho deste, Lourenço da Veiga, Diogo Nunes, filho de Catarina, e Paulo, personagem que faz a ligação ao passado de Catarina - ainda que se possa sempre questionar se o que lhe vai contando é verdade -, são as outras personagens da peça.

Apesar de referir que, com "Fenda", não teve a "tentação" de escrever uma "peça de tese sobre coisa alguma", o diretor da CTA considera "inevitável" que os temas que "são mais candentes", e lhe "chegam de forma mais sistemática", acabem por estar "plasmados nela".

"Mas nunca houve a preocupação de ir escrever agora uma peça sobre o neocolonialismo, ou sobre o jornalismo, ou sobre a homossexualidade, ou o que quer que seja", observou Rodrigo Francisco à Lusa, acrescentando que as personagens da peça "surgem assim um bocadinho misteriosamente".

Rodrigo Francisco acaba porém por confessar que, à semelhança do que a determinada altura da peça Catarina diz ao patrão -- "A sensação que tenho é que vem aí outra coisa. Estou cansada porque tenho a sensação de que vem aí outra coisa" --, também ele se "angustia bastante com `essa outra coisa que vem aí`".

E se há pessoas que dizem "Ah, mas vêm aí os novos fascistas", Rodrigo Francisco sublinha "não são fascistas, são outra coisa".

"É outra coisa aquilo que apareceu tão perto de nós, em Itália, o que acontece em países mais distantes, mas com grande poderio, como os Estados Unidos, no Brasil, aquilo que vai acontecendo na Rússia".

O que o "angustia bastante", como cidadão, é a forma "como as sociedades se vão organizando e os meios de comunicação vão passando a ser veículos de poder, em vez de serem o chamado contrapoder", confessa, considerando que "o jornalismo completamente independente" é "uma coisa muito difícil", e ressalvando não ser jornalista nem nunca ter querido sê-lo.

"Basta fazer perguntas tão simples como quem são os donos dos jornais ou quem são os donos das agências", sublinha, ao mesmo tempo que remete para a personagem da peça Simão da Veiga.

"Esta mulher [Catarina] está em crise, porque abandonou e sonegou grande parte da sua vida para poder ser uma jornalista. E esta crise, esta fenda que ela tem, é porque percebe que aquilo a que se dedicou afinal está completamente a esboroar-se", acrescenta.

Quando questionado pela agência Lusa se o título da peça não se prende mais com uma "fenda social", o diretor da CTA admite que sim e acrescenta que já lhe disseram que esta peça "é de um grande pessimismo", "um grande mal-estar".

"Se nunca vivemos tão bem como agora, e disso não tenho a menor dúvida, então porque temos este mal-estar tão grande dentro de nós, este medo do que aí vem?", questiona-se, remetendo para uma das falas de Lourenço, uma das personagens da peça, que levanta a questão.

Sublinhando que ainda que não estejamos de novo no início dos anos 1930 - recordando Rodrigo Francisco a eclosão do nazismo e do fascismo, após a Grande Depressão -, há qualquer coisa que está a acontecer.

"Pressente-se, olhando para o mundo, para alguns sinais, que há coisas que não são nada boas que estão a acontecer", observa o diretor da CTA e autor de "Fenda", questionando por que motivo os homens fizeram "coisas tão boas no século XX" e "tudo está agora a regredir outra vez"...

"Fenda" vai estar em cena em Almada até 07 de abril, com espetáculos de quinta a sábado, às 21:00, e às quartas e domingos, às 16:00.

A interpretar estão também Adriana Melo, Carlos Fartura, João Farraia, João Tempera, Mina Andala e Pedro Walter.

A cenografia é de Jean-Guy Lecat, o figurino de José António Tenente, a luz de Guilherme Frazão e o som de Miguel Laureano.